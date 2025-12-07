Germania in centinaia alla ' Ugly Christmas Run' | le immagini della corsa
Domenica circa 500 partecipanti hanno preso parte alla Ugly Christmas Sweater Run nella città di Leverkusen, nella Germania occidentale. La gara, su un percorso di cinque chilometri, riguarda meno la velocità e più i costumi natalizi particolari. Centinaia di grinch, elfi e brutti maglioni di Babbo Natale sono corsi per tagliare il traguardo e prendere un waffle, un hot dog o una bevanda calda al mercatino di Natale che li aspettava. A metà strada una festosa stazione di rifornimento offriva vin brulè, punch per bambini, birra Kölsch e pasticcini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
