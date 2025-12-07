Gentiloni | La nuova strategia degli Usa è un epitaffio sull’Alleanza
ROMA – La nuova strategia di sicurezza nazionale americana è “un epitaffio sulle relazioni transatlantiche e una sentenza di divorzio dall’Europa”. Così l’ex premier Paolo Gentiloni in un’intervista a La Stampa. Sul perché di “tanta durezza”, “penso siano due le ragioni – spiega – La prima attiene alla cultura Maga: il manifesto scritto dalla Heritage Foundation e intitolato ‘Progetto 2025’ aveva tra gli obiettivi lo smantellamento dell’Unione Europea, in quanto vista come unico argine ai nazionalismi”. La seconda, “credo che Trump veda nell’Europa una proiezione dei suoi nemici interni. Nonostante tutto quel che detesta, dal woke al melting pot, sia nato in America, li attribuisce a noi perché ha bisogno di costruire anche un nemico esterno”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
