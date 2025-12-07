Gentiloni e il bagno di realtà dopo le critiche di Trump all’Ue | Questo è l’epitaffio sull’Alleanza È miope che Meloni minimizzi

«Un epitaffio sulle relazioni transatlantiche e una sentenza di divorzio dall’Europa ». Non usa mezzi termini l’ex presidente del Consiglio ed ex Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni. In un colloquio a La Stampa con Francesca Schianchi spiega che le ragioni dietro il documento sulla Strategia di sicurezza nazionale Usa sono due. «La prima attiene alla cultura Maga: il manifesto scritto dalla Heritage Foundation e intitolato “Progetto 2025” aveva tra gli obiettivi lo smantellamento dell’Unione europea, in quanto vista come unico argine ai nazionalismi». E la seconda: « Credo che Trump veda nell’Europa una proiezione dei suoi nemici interni. 🔗 Leggi su Open.online