Costa di più e funziona di meno: nonostante i 4 mesi di stop, l’impianto ha necessità di altri “interventi sul sistema di azionamento”. E così saltano le corse ogni 15 minuti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova, che succede alla funicolare del Righi? | Foto