Genitori amici dei figli? Una follia che distrugge l’educazione I ragazzi non seguono chi predica ma chi dimostra coerenza La denuncia di Nicola Gratteri
Nuovo appello del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sulla crisi educativa che sta attraversando l’Italia. Il magistrato, nel corso di un intervento nel podcast a “Passa dal BSMT”, intervistato da Gianluca Gazzoli, si è soffermato sulle responsabilità di famiglie, istituzioni scolastiche e società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
