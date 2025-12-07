Genitori amici dei figli? Una follia che distrugge l’educazione I ragazzi non seguono chi predica ma chi dimostra coerenza La denuncia di Nicola Gratteri

Orizzontescuola.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appello del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sulla crisi educativa che sta attraversando l’Italia. Il magistrato, nel corso di un intervento nel podcast a “Passa dal BSMT”, intervistato da Gianluca Gazzoli,  si è soffermato sulle responsabilità di famiglie, istituzioni scolastiche e società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Figli adolescenti e prime uscite con gli amici: tutti i consigli utili per i genitori

“Dopo il matrimonio mio padre mi ha fatto piangere con un suo messaggio. Continuate ad essere amici dei vostri genitori”: l’appello della sposina Dana Jesscari

Diventare genitori fa perdere gli amici? Il racconto di una mamma: “Dopo il parto nessuno si è più fatto vivo”

Cerca Video su questo argomento: Genitori Amici Figli Follia