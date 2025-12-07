Gemma e Teodoro chi erano i genitori di Ivana Spagna | Dopo la morte di mamma ho pensato al suicidio

Ivana Spagna aveva un rapporto speciale con entrambi i genitori, Gemma e Teodoro. I due l’hanno sempre supportata nel suo percorso musicale, nonostante le difficoltà economiche che incombevano sulla famiglia. Cosa che la cantante ha ricordato durante un’intervista rilasciata a Verissimo, quando ha dichiarato: “Soldi non ce n’erano, ma ringrazierò Dio fino all’ultimo dei miei giorni perché tutto l’amore che ci poteva essere e che dei genitori potevano dare ai figli noi lo abbiamo avuto“. Gemma e Teodoro Spagna, i genitori di Ivana Spagna, sono stati una coppia legata fino alla fine. Entrambi hanno vissuto con orgoglio il primo vero successo della figlia nella musica, ma papà Teodoro è morto poco a causa di una malattia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gemma e Teodoro, chi erano i genitori di Ivana Spagna: “Dopo la morte di mamma, ho pensato al suicidio”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? A spasso nella storia di Rizziconi Un luogo che non dimentica la sua storia, dove ogni angolo racconta di un passato che vive nel presente. @next_heaven #Rizziconi #SanTeodoro #MemoriaStorica #TradizioniCalabresi #CityNow #Calabria #Fede # - facebook.com Vai su Facebook

Gemma e Teodoro, chi erano i genitori di Ivana Spagna: "Dopo la morte di mamma, ho pensato al suicidio" - L'articolo Gemma e Teodoro, chi erano i genitori di Ivana Spagna: “Dopo la morte di mamma, ho pensato al suicidio” proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com

Ivana Spagna, chi erano i genitori Gemma e Teodoro/ In depressione dopo la morte di mamma: “Stavo per…” - Gemma e Teodoro, tutto ciò che sappiamo sui genitori di Ivana Spagna: chi erano il papà e la mamma della celebre ... Secondo ilsussidiario.net

Gemma e Teodoro, chi erano i genitori di Ivana Spagna/ “Mi hanno dato tutto l’amore possibile” - Ivana Spagna e il rapporto con i genitori Gemma e Teodoro: una coppia affiatata che l'ha sempre supportata, fino alla fine della vita Gemma e Teodoro Spagna erano i genitori di Ivana Spagna: “Li ... Scrive ilsussidiario.net