Gazzetta dello Sport | Spalletti Spaccanapoli

"> Come raccontano Guglielmo Buccheri e Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, nelle parole di Luciano Spalletti convivono sempre filosofia e passione: un modo di essere che lo ha accompagnato a Napoli e che porta con sé anche oggi, tornando da avversario. Fierissimo di ciò che ha costruito, ricorda il rapporto unico con la città e il peso di una storia condivisa. La domanda, però, resta una sola: come lo accoglierà il Maradona? Napoli è imprevedibile, scrivono Buccheri e D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, e nulla va dato per scontato. Spalletti è un cittadino onorario, il regista del capolavoro del terzo scudetto, ma è anche l’uomo che ha lasciato la città dopo aver costruito una macchina quasi perfetta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

