Gaza Netanyahu | Presto passeremo alla ' fase due' del cessate il fuoco
(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che si aspetta di passare presto alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, ma ha avvertito che le “negazioni” sarebbero “altrettanto difficili” quanto la prima fase. “Abbiamo finito la prima parte, come sapete, la fase uno. Ci siamo quasi. E poi prevediamo a breve di passare alla seconda fase che è più difficile, o altrettanto difficile”, ha detto dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nella prima fase del piano di pace in 20 punti del presidente americano Donald Trump, i combattimenti si sono fermati e decine di ostaggi tenuti a Gaza sono stati scambiati con centinaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Assalto finale a Gaza City, Netanyahu: “Chi ci condanna è ipocrita”
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, ostaggi tornano a casa: «Evento storico per Israele». Trump andrà a trovarli, Netanyahu: «Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi»
Gaza, Netanyahu: "Determinati a riportare a casa l'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia" - facebook.com Vai su Facebook
Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza". LIVE Vai su X
Netanyahu vuole tutto: "Se mi concedono la grazia non lascio la politica. Presto la fase 2, no allo Stato palestinese" - "Otterremo il disarmo di Hamas e smilitarizzeremo Gaza". Come scrive huffingtonpost.it
«Presto la fase 2 della pace, ma nessuno Stato di Palestina». Netanyahu vuole la sconfitta totale di Hamas: «Come la Germania dopo il nazismo» - In una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro israeliano ha negato di valutare le dimissioni in caso di grazia presidenziale ... Segnala open.online
Netanyahu, 'ci sono opportunità di pace, presto la fase 2' - L'asse iraniano è stato duramente colpito, ne discuterò con Trump entro la fine del mese e porremo fine al ruolo di Hamas a Gaza. Secondo msn.com