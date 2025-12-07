(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che si aspetta di passare presto alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, ma ha avvertito che le “negazioni” sarebbero “altrettanto difficili” quanto la prima fase. “Abbiamo finito la prima parte, come sapete, la fase uno. Ci siamo quasi. E poi prevediamo a breve di passare alla seconda fase che è più difficile, o altrettanto difficile”, ha detto dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nella prima fase del piano di pace in 20 punti del presidente americano Donald Trump, i combattimenti si sono fermati e decine di ostaggi tenuti a Gaza sono stati scambiati con centinaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: "Presto passeremo alla 'fase due' del cessate il fuoco"