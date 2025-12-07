Gaza Netanyahu ottimista | Ci sono opportunità di pace presto fase 2
Al via alla visita di due giorni incentrata sul miglioramento dei rapporti bilaterali, sul sostegno al piano di pace di Washington per Gaza. E’ la prima visita da quanto è stato eletto a maggio di Friedrich Merz in Israele dove ha incontrato anche il primo ministro Benjamin Netanyahu. Un incontro allargato con posti aggiunti al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Assalto finale a Gaza City, Netanyahu: “Chi ci condanna è ipocrita”
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, ostaggi tornano a casa: «Evento storico per Israele». Trump andrà a trovarli, Netanyahu: «Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi»
Gaza, Netanyahu: "Determinati a riportare a casa l'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia" - facebook.com Vai su Facebook
Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza". LIVE Vai su X
Gaza, Netanyahu: "Presto passeremo alla 'fase due' del cessate il fuoco" - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che si aspetta di passare presto alla seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, ma ha ... Riporta lapresse.it
«Presto la fase 2 della pace, ma nessuno Stato di Palestina». Netanyahu vuole la sconfitta totale di Hamas: «Come la Germania dopo il nazismo» - In una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro israeliano ha negato di valutare le dimissioni in caso di grazia presidenziale ... Lo riporta open.online
Netanyahu vuole tutto: "Se mi concedono la grazia non lascio la politica. Presto la fase 2, no allo Stato palestinese" - "Otterremo il disarmo di Hamas e smilitarizzeremo Gaza". Come scrive huffingtonpost.it