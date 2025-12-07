Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che Berlino “difenderà sempre l’esistenza e la sicurezza di Israele”. “ Questo fa parte del nucleo immutabile della nostra relazione. Questo vale oggi, vale domani e vale per sempre”, ha detto Merz insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che i due si sono incontrati per i colloqui. Merz, tuttavia, ha riconosciuto che la condotta di Israele durante la guerra a Gaza aveva posto un dilemma alla Germania. “La Germania deve difendere la sicurezza di Israele, e la Germania deve difendere la dignità umana e la giustizia, che sono al centro della nostra costituzione”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Merz a Netanyahu: "Germania vicina a Israele, ma soluzione dei due Stati è la migliore"