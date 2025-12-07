Gasperini spiazza tutti | la polemica arbitrale è contro il Napoli

Il tecnico giallorosso mastica amaro per il passo falso contro il Cagliari, lo sfogo in diretta però non riguarda la gara di oggi Domenica da dimenticare per la Roma, battuta 1-0 a Cagliari. Un risultato sorprendente, figlio di una grande prova da parte dei sardi e di una sottotono dei giallorossi, oltretutto condizionati dall’inferiorità numerica per oltre 40 minuti. Si avverte, nelle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, l’amarezza, che però si traduce in dichiarazioni polemiche nei confronti del Napoli. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) A ‘DAZN’, commentando le immagini relative all’episodio dell’espulsione di Celik, Gasperini ha approvato la decisione dell’arbitro, tornando però su quella, da lui contestata, legata al gol subito contro gli azzurri per il presunto fallo di Rrahmani su Konè: “C’è poco da dire, è stato spiegato tutto ed è tutto molto chiaro, a differenza di altre volte, tipo domenica scorsa contro il Napoli”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gasperini spiazza tutti: la polemica arbitrale è contro il Napoli

