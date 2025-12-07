Gasperini parla prima di Cagliari Roma | Campionato equilibrato Noi vogliamo fare questo
Inter News 24 Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato prima del match della sua Roma a Cagliari, chiarendo anche gli obiettivi dei suoi ragazzi. L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla trasferta della sua squadra in Sardegna contro il Cagliari. QUI LE ULTIME SULL’INTER Il tecnico, noto per il suo calcio offensivo e aggressivo, ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative per il delicato match contro i sardi. Le parole di Gasperini si sono concentrate sulla preparazione della squadra e sull’importanza di ottenere un risultato positivo in trasferta per il proseguo del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan-Como in Australia
Ultimissime Inter LIVE: parla Ausilio, la rincorsa di Lautaro verso la Roma. Le parole di Chivu e Gasperini in conferenza
Ultimissime Inter LIVE: parla Ausilio, chiarita la situazione Bisseck. Le parole di Chivu e Gasperini in conferenza
La giornata giallorossa - Parla #Gasperini in conferenza stampa. Pareggia la femminile con la Juve #ASRoma Vai su X
Cagliari-Roma, parla Pisacane https://www.pagineromaniste.com/cagliari-roma-parla-pisacane-la-gara-di-napoli-ci-fa-ben-sperare-ritrovare-gasperini-sara-un-piacere/ - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma, le parole di Pisacane e Gasperini prima della gara - Dopo le conferenze stampa di ieri i due tecnici hanno parlato a Dazn nell'imminenza della partita della Unipol Domus ... Riporta calciocasteddu.it
Gasperini nel pre partita: «Con il Cagliari sarà una partita ostica e difficile. I rossoblù sanno difendere bene» - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato nel pre partita del match della 14a giornata contro il Cagliari di Pisacane. Si legge su cagliarinews24.com
Roma, Gasperini: "Vogliamo continuare a fare bene. Baldanzi? Dentro chi sta meglio" - Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 14^ giornata. Come scrive tuttomercatoweb.com