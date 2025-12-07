Gasperini rilancia la Roma: “Vogliamo continuare a fare bene”. Ecco le dichiarazioni dei giallorossi Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato a DAZN poco prima della trasferta contro il Cagliari, ribadendo fiducia e ambizione per la sua squadra. In conferenza, Gasperini ha spiegato le sue scelte riguardo la formazione, affermando: “Abbiamo deciso di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gasperini nel pregara: «Roma, dobbiamo ritrovare continuità. Sulla formazione vi dico questo»