Garlasco spunta il certificato del malore di Andrea Sempio in caserma durante l' interrogatorio del 2008 | Lui parlò di febbre ma non c' è traccia nel documento

Sono diversi gli aspetti da chiarire in merito a quanto accaduto il 4 ottobre 2008, giorno in cui Sempio era stato interrogato in caserma a Vigevano. Lui sostiene di essersi sentito male perché arrivato già con qualche linea di febbre, ma di questo "non c’è alcuna traccia nel verbale realizzato come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, spunta il certificato del malore di Andrea Sempio in caserma durante l'interrogatorio del 2008: "Lui parlò di febbre ma non c'è traccia nel documento"

Garlasco, i colpi di scena non finiscono mai: sulle unghie spunta il Dna di secondo uomo, ecco chi è A pochi giorni dall'incidente probatorio emergono due tracce maschili: una compatibile con Andrea Sempio, l'altra — l'"ignoto 2" — non riconducibile a Stasi n - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco in tv, il malore di Sempio e il certificato svelato: cosa è successo in caserma - Mostrato in Tv il certificato medico di Andrea Sempio, attuale indagato per il delitto di Garlasco, relativo al malore avuto in occasione del suo interrogatorio de 2008. Si legge su libero.it

Garlasco, Andrea Sempio e il misterioso malore in caserma dei carabinieri: cosa dice il certificato medico - Un certificato del 118 conferma la versione di Andrea Sempio su uno dei suoi primi interrogatori con i carabinieri di Vigevano durante il quale i il ragazzo diceva di aver avuto un malore ... Segnala virgilio.it

Delitto di Garlasco, il Dna sulle unghie può essere solo di Sempio? Lui e Stasi possono aver ucciso Chiara insieme? E perché si parla tanto del caso? Tutte le domande e le ... - La condanna definitiva del fidanzato, la nuova indagine sull'amico del fratello della vittima, le nuove perizie e le fake news (spesso diffuse per secondi fini) Ecco cosa sappiamo con certezza sul del ... Da msn.com

Caso Garlasco: malore per la madre di Sempio - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in pronto soccorso ed è stata sottoposta a degli accertamenti in seguito a un malore che ha accusato nel ... Riporta notizie.tiscali.it

Garlasco, spunta il Baby Tonfa: l’arma dell’omicidio di Chiara Poggi può essere un portachiavi da autodifesa - Chiara Poggi fu colpita da una lama che le ferì le palpebre, ma la causa della morte fu un colpo alla tempia che le provocò un foro. panorama.it scrive

Delitto Garlasco, spunta un nuovo testimone/ “Sentito Massimo Lovati dare dell’assassino ad Andrea Sempio…” - Nella diretta di Mattino 5 le novità sul delitto di Garlasco: un testimone racconta di aver sentito il dottor Lovati gridare "assassino" a Sempio La diretta di oggi, martedì 11 novembre 2025, della ... Come scrive ilsussidiario.net