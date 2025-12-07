Garlasco l’avvocato di Sempio | Non ha senso chiedere perizia su impronta 33 Nessun interrogatorio in vista per l’indagato

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco e per cui è stato condannato in via definitiva A lberto Stasi, non si sottoporrà a interrogatorio da parte dei pubblici ministeri fino alla chiusura delle attuali indagini. L’avvocato Liborio Cataliotti, succeduto a Massimo Lovati dal qualche settimana, ha sottolineato con La Provincia pavese che si tratta di un diritto previsto dal codice e di un “vantaggio che vogliamo custodire gelosamente”. Secondo il legale, al momento non è stata ancora chiarita la linea dell’accusa, e Sempio non intende fornire dichiarazion”i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco. l’avvocato di Sempio: “Non ha senso chiedere perizia su impronta 33”. Nessun interrogatorio in vista per l’indagato

