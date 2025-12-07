Garlasco l’avvocato di Sempio | Non ha senso chiedere perizia su impronta 33 Nessun interrogatorio in vista per l’indagato

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco e per cui è stato condannato in via definitiva A lberto Stasi, non si sottoporrà a interrogatorio da parte dei pubblici ministeri fino alla chiusura delle attuali indagini. L’avvocato Liborio Cataliotti, succeduto a Massimo Lovati dal qualche settimana, ha sottolineato con La Provincia pavese che si tratta di un diritto previsto dal codice e di un “vantaggio che vogliamo custodire gelosamente”. Secondo il legale, al momento non è stata ancora chiarita la linea dell’accusa, e Sempio non intende fornire dichiarazion”i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

garlasco l8217avvocato di sempio non ha senso chiedere perizia su impronta 33 nessun interrogatorio in vista per l8217indagato

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco. l’avvocato di Sempio: “Non ha senso chiedere perizia su impronta 33”. Nessun interrogatorio in vista per l’indagato

Leggi anche questi approfondimenti

Caso Garlasco, Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati: qualche giorno per decidere

Garlasco, nuova rivelazione sull’avvocato Massimo Lovati

Garlasco, l'avvocato Lovati e la tesi shock sulla morte di Chiara Poggi: cos'è la massoneria bianca

garlasco l8217avvocato sempio haGarlasco. l’avvocato di Sempio: “Non ha senso chiedere perizia su impronta 33”. Nessun interrogatorio in vista per l’indagato - Sempio non si sottoporrà a interrogatorio fino alla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Scrive ilfattoquotidiano.it

garlasco l8217avvocato sempio haCaso Garlasco, chi è Andrea Sempio: il nome che riapre il delitto Poggi e divide gli inquirenti dopo 18 anni - Chi è Andrea Sempio, perché il suo nome è tornato centrale nel caso Garlasco e cosa mostrano nuove analisi, foto e perizie sull’omicidio di Chiara Poggi ... Riporta panorama.it

garlasco l8217avvocato sempio haGarlasco, Andrea Sempio non si farà interrogare fino alla chiusura dell'indagine: «Un vantaggio che custodiamo gelosamente». La questione dell'impronta 33 - «Un vantaggio che vogliamo custodire gelosamente». Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco L8217avvocato Sempio Ha