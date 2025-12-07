La nuova perizia disposta dal gip di Pavia ha rilevato una corrispondenza "da moderatamente forte a forte" tra il DNA di Andrea Sempio e le tracce biologiche trovate sotto l’unghia di Chiara Poggi, assassinata a Garlasco il 13 agosto 2007. Il risultato coincide esattamente con la consulenza che la difesa di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva e ancora detenuto, aveva depositato anni fa. L’avvocata Giada Bocellari, che difende Stasi insieme ad Antonio De Rensis, parla a IlGiornale di "un punto fermo importante", perché per la prima volta una perizia ufficiale entra nel fascicolo e conferma quanto i loro consulenti (Ugo Ricci e Lutz Rower) avevano già rilevato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "Il movente di Sempio?": la risposta dell'avvocato di Stasi