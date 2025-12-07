Garlasco il movente di Sempio e Stasi Bruzzone | Contenuti raccapriccianti

Nella puntata di Quarto Grado su Rete 4, la criminologa Roberta Bruzzone ha ribadito con fermezza la sua convinzione sul delitto di Garlasco: l'unico colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, è Alberto Stasi, il fidanzato condannato a 16 anni. Nonostante i recenti sospetti su Andrea Sempio – amico del fratello della vittima e indagato per concorso in omicidio – Bruzzone liquida l'ipotesi come infondata, definendola al massimo una "lettura collaterale" senza alcuna prova concreta che lo collochi sulla scena del crimine.Al centro delle sue analisi, il movente di Stasi: secondo la criminologa, la relazione con Chiara non era stabile come appariva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il movente di Sempio e Stasi, Bruzzone: "Contenuti raccapriccianti"

