Garlasco cosa c' è contro Sempio e cosa no a 11 giorni dalla data X

Tra 11 giorni gli inquirenti metteranno una prima, solida, pietra miliare nelle indagini del delitto di Garlasco. Il 18 dicembre, infatti, si chiuderà l' incidente probatorio e verranno cristallizzate le prove scientifiche raccolte a partire dal 17 giugno, quando è stato aperto. Finora, l'indagato di questa nuova indagine è Andrea Sempio, sul quale pende un'accusa di omicidio in concorso con Alberto Stasi o altri soggetti: essendoci già un condannato in via definitiva per questo caso, che è l'ex fidanzato della vittima Chiara Poggi, questa era l'unica formulazione di ipotesi di reato percorribile per nuove indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, cosa c'è contro Sempio (e cosa) no a 11 giorni dalla data X

