Garlasco Bruzzone a Quarto Grado | Stasi unico colpevole Sempio? Pista infondata

Nell’ultima puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete 4, la criminologa Roberta Bruzzone è tornata sul delitto di Garlasco ribadendo con fermezza la sua convinzione: per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, l’unico responsabile resta Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni. Nonostante le nuove attenzioni investigative su Andrea Sempio – amico del fratello di Chiara e oggi indagato per concorso in omicidio – Bruzzone ha definito questa pista una semplice “lettura collaterale”, priva di elementi concreti che possano collocarlo sulla scena del delitto. Il movente secondo Bruzzone: una relazione logorata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, Bruzzone a Quarto Grado: “Stasi unico colpevole. Sempio? Pista infondata”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dietro l'addio di Roberta Bruzzone a Ore14 ci sarebbe secondo la stampa Umberto Bridani, direttore di @gentesettimanale Sul canale gianca net, il video completo dell'intervista a tema #Garlasco - facebook.com Vai su Facebook

"Bruzzone, Raffaella" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Garlasco, Bruzzone a Quarto Grado scatena i social: "Si vendica di Ore 14 sera" - Nella puntata del 5 dicembre di Quarto Grado, l'avvocato Aiello chiede 'scusa' a De Rensis, mentre la comparsa della Bruzzone fa discutere: cosa è successo ... Secondo libero.it

Delitto di Garlasco, Bruzzone: “Materiale pc di Stasi? Non è una cosa comune”/ “Forse il movente…” - Il delitto di Garlasco negli studi di Quarto Grado con l'intervista alla dottoressa Roberta Bruzzone cosa ha detto su Alberto Stasi e Sempio ... Scrive ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco: il dettaglio sul presunto movente di Alberto Stasi - Nuovi dettagli sul delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi: cosa filtra sul possibile movente di Alberto Stasi. Come scrive newsmondo.it

Garlasco e il movente di Sempio e Stasi, Roberta Bruzzone: "C'è un problema enorme, contenuti raccapriccianti" - Per la criminologa Roberta Bruzzone, l'assassino di Garlasco resta Alberto Stasi: il movente sarebbe da ricercare nei suoi gusti sessuali. virgilio.it scrive

Garlasco, Roberta Bruzzone contro la difesa Stasi dopo rivelazione Venditti/ “Ha diffuso informazioni false” - Delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone si scaglia contro la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione Venditti sulle intercettazioni: cos'è successo ... Si legge su ilsussidiario.net

Quarto Grado, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 5 dicembre: i casi di Garlasco e di Liliana Resinovich - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Segnala corrieredellumbria.it