Garlasco Andrea Sempio non si farà più interrogare dai pm | il motivo spiegato dall' avvocato Cataliotti

Notizie.virgilio.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non verrà più interrogato dai pm finché la verrà chiarita la linea d'accusa: le parole dell'avvocato Cataliotti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco andrea sempio non si far224 pi249 interrogare dai pm il motivo spiegato dall avvocato cataliotti

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio non si farà più interrogare dai pm: il motivo spiegato dall'avvocato Cataliotti

Contenuti che potrebbero interessarti

Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»|  Il blitz 

Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: “I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero”

Garlasco, i soldi ai legali. La difesa della madre di Andrea Sempio: “Li abbiamo pagati per avere le carte”

garlasco andrea sempio far224Garlasco. l’avvocato di Sempio: “Non ha senso chiedere perizia su impronta 33”. Nessun interrogatorio in vista per l’indagato - Sempio non si sottoporrà a interrogatorio fino alla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Scrive ilfattoquotidiano.it

garlasco andrea sempio far224Caso Garlasco, chi è Andrea Sempio: il nome che riapre il delitto Poggi e divide gli inquirenti dopo 18 anni - Chi è Andrea Sempio, perché il suo nome è tornato centrale nel caso Garlasco e cosa mostrano nuove analisi, foto e perizie sull’omicidio di Chiara Poggi ... Secondo panorama.it

garlasco andrea sempio far224Garlasco, i veri nuovi elementi dalla riapertura delle indagini su Sempio (e quelli che non lo sono) - Dalle analisi sulla spazzatura di casa Poggi all'impronta 33, dal Dna sulle unghie di Chiara all'inchiesta parallela per corruzione in atti giudiziari ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Andrea Sempio Far224