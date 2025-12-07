Gaggio Tech nuova crisi a tre anni dal salvataggio | 100 lavoratori a rischio Fiom | Per la terza volta un imprenditore abbandona il sito
Tre anni fa il salvataggio arrivò dopo 100 giorni di mobilitazione, oltre tre mesi passati davanti ai cancelli della fabbrica con la pioggia, la neve e il freddo dell’inverno dell’Appennino bolognese ( QUI UN REPORTAGE DEL FATTO SULLA PROTESTA ). La loro storia fu un segnale di speranza e fu raccontata da tutti i giornali anche per la straordinaria tenacia e il notevole sacrificio dei lavoratori, in gran parte donne. Per questo oggi è ancora più dura per i dipendenti della Gaggio Tech, la ex-Saga Coffee di Gaggio Montano (nata a sua volta dalla crisi della Saeco), che rischiano di nuovo di rimanere a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
