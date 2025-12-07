Gaetano lancia il Cagliari seconda sconfitta di fila per la Roma
CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari ritrova una vittoria che in campionato mancava dal 19 settembre contro una Roma che in 10 uomini subisce la seconda sconfitta consecutiva. All'Unipol Domus finisce 1-0 grazie alla rete di Gianluca Gaetano in un secondo tempo dominato dai sardi dopo l'espulsione di Celik a inizio ripresa. Anche in parità numerica però la squadra di Gasperini aveva mostrato più di una difficoltà sul campo degli uomini di Pisacane. La Roma tiene palla nel primo tempo (60% del possesso), ma fatica a costruire occasioni da gol e a contenere le scorribande dei sardi, che impegnano Svilar in tre occasioni e si affacciano più volte dalle parti dell'area giallorossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Omicidio Paolo Taormina a Palermo, in un frame killer Gaetano Maranzano con in mano una pistola, poi lo sparo e la fuga in Lancia Y - VIDEO
Novità dal mondo della musica: Venerus lancia il nuovo album "Speriamo" e Eros Ramazzotti presenta "Una storia importante". Per il 75° anniversario di Rino Gaetano, Giorgio Verdelli firma il documentario "Sempre più blu". Intanto, "Non è mica te" di Eddie - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma 1-0, Gaetano stende giallorossi rimasti in 10 - Un gol di Gaetano a 8' dal termine regala al Cagliari il successo sulla Roma, in dieci dal 52' per l'espulsione di Celik (fallo da ultimo uomo su Folorunsho). Lo riporta msn.com
Gol Gaetano, il fantasista sblocca il match Cagliari-Roma! Cosa è successo - Rete splendida che infonde speranza Nel finale di gara all’Unipol Domus, la sfida tra il Cagliari e la Roma ... cagliarinews24.com scrive
Cagliari-Roma 1-0, Gaetano stende i giallorossi: seconda sconfitta consecutiva per Gasperini che chiude in 10 - Una partita carica di tensione, soprattutto nel finale: all'82' il gol di Gaetano ... Scrive eurosport.it