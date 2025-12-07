Gabriella Armari uccisa a martellate dal nipote Lorenzo Vitali confessa l' omicidio della nonna

Romatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non sopportavo più di essere deriso dai miei familiari", questa quanto detto agli inquirenti da Lorenzo Vitali, il 30enne che sabato mattina ha ucciso a martellate la nonna Gabriella Armari. Prima di scappare su un treno della Metromare ha aggredito con lo stesso attrezzo da lavoro il compagno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

