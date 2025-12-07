Gabriele sforna emozioni Campione di crono scalate

Gabriele Giardini, 61 anni, di mestiere fa il fornaio al quartiere di Borgo Sant’Antonio, ma la sua "passion predominante", per dirla con Leporello, è l’automobilismo, più precisamente le crono scalate in montagna. A Fossombrone lui è certamente l’unico, a praticare questo sport, e in provincia come lui ce ne saranno massimo un altro paio. Vince chi percorre tot chilometri in salita nel minor tempo possibile. Si corre senza navigatore e si va anche a 150 di media: bisogna conoscere i percorsi letteralmente a memoria. Come nasce la passione? "Non è una tradizione di famiglia, ma le auto e le corse mi hanno sempre affascinato fin da piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gabriele sforna emozioni. Campione di crono scalate

