Gabriele Mainetti sogna di fare un film di fantascienza ma forse non a Hollywood

Quando ho proposto questo articolo al mio responsabile, non avevo pensato bene alla praticità della cosa. Invitata in giuria al Trieste Science+Fiction, festival decennale sulla fantascienza, con Gabriele Mainetti avrei trascorso l’intera durata dell’evento nella città che lo ospita in quanto il regista e sceneggiatore era a capo della Asteroide Jury. Nelle intenzioni c’era l’idea di fare un reportage del festival, di avere modo di scambiare pareri, opinioni, amori e odi nei confronti delle pellicole proposte trascorrendo del tempo proprio insieme al regista e sceneggiatore al debutto nel lungometraggio quasi dieci anni fa con un film che cambiò per sempre il tessuto cinematografico italiano, Lo chiamavano Jeeg Robot. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Gabriele Mainetti sogna di fare un film di fantascienza, ma forse non a Hollywood

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il regista Gabriele Mainetti incontra gli studenti per «La città proibita»: il cinema come specchio del Novecento e del presente https://www.lacapitale.it/articolo/gabriele-mainetti-incontra-gli-studenti-per-la-citt%C3%A0-proibita-il-cinema-come-specchio-d - facebook.com Vai su Facebook

Gabriele Mainetti sogna di fare un film di fantascienza, ma forse non a Hollywood - Gabriele Mainetti, presidente della Asteroide Jury al Trieste Science+Fiction, ci parla del cinema che ama, di cosa gli piacerebbe girare e molto altro ancora ... Secondo gqitalia.it

Gabriele Mainetti al Matera Film Festival: «Continuerò a giocare con il cinema» - Da Jeeg Robot a La città proibita, il regista, produttore, compositore e sceneggiatore Gabriele Mainetti, ospite da ieri (fino al 10, quando terrà una conferenza stampa a Palazzo Lanfranchi) della ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

La città proibita di Gabriele Mainetti su Netflix - Gabriele Mainetti approda su Netflix con il suo ultimo film La città proibita, una storia fatta di misteri, vendetta e arti marziali. Scrive comingsoon.it

Gabriele Mainetti a Matera, la città ispira, qui girerei un film - "Matera è una città strepitosa, meravigliosa, che purtroppo non avevo mai visitato. Riporta ansa.it

“La città proibita”, il kung fu movie di Gabriele Mainetti prova la carta Netflix dopo il flop al box office - A dieci anni dal capolavoro Lo chiamavano Jeeg Robot, il regista romano azzarda ancora una volta e si cimenta con il genere ... iodonna.it scrive

Lontano dalle mode e dalle pose intellettuali, “La città proibita” riesce a dire qualcosa di vero sulla solitudine e l’identità contemporanea, usando la grammatica del ... - È da poco uscito su Netflix «La città proibita» di Gabriele Mainetti, che avevo colpevolmente ignorato al cinema, nonostante avesse tutto quello che un film deve avere per piacermi: gente che si mena, ... linkiesta.it scrive