Furto rapina e possesso di oggetti atti a offendere | scattano cinque denunce

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, supportati dal personale della Compagnia di Udine, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro la persona e ai fenomeni di devianza giovanile. Nel corso delle verifiche gli uomini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

