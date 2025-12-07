Furto a Cava | vanno a un funerale e trovano la casa svaligiata

Ladri in azione, a Cava, esattamente in via Del Rosso: ignoti hanno svaligiato un'abitazione, durante l'assenza dei funerali che si erano recati ad un funerale. I malviventi si sono introdotti attraverso gli infissi e le persiane: indagini in corso, per individuare i responsabili del colpo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it