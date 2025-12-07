Furto a Cava | vanno a un funerale e trovano la casa svaligiata
Ladri in azione, a Cava, esattamente in via Del Rosso: ignoti hanno svaligiato un'abitazione, durante l'assenza dei funerali che si erano recati ad un funerale. I malviventi si sono introdotti attraverso gli infissi e le persiane: indagini in corso, per individuare i responsabili del colpo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cava de’ Tirreni: furto di un motociclo sventato e tre denunce
Paura per un furto nel pomeriggio degli ultimi giorni a Cava de’ Tirreni: ladri entrano da garage e finestra, casa rovistata. Il proprietario lancia un appello alla comunità dopo l’intrusione - facebook.com Vai su Facebook
"CAVA VALLE FONDA S.N.C. DI MIGLIORE GIOVANNI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Furto durante il funerale della madre: svaligiata la casa di famiglia - Un furto è avvenuto nei primi giorni di luglio nella borgata di Sa Segada, nell’agro di Alghero. Secondo leggo.it