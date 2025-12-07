furti e rapine con spray e machete tre ragazzi terribili verso il rimpatrio

Giovani sì, ma si erano già macchiati di una sfilza di reati fra rapine, furti, scippi, spaccio, a volte coalizzati fra loro, a volte da soli. La Questura di Monza ha eseguito tre accompagnamenti di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale presso i CPR di Milano e Torino. Si tratta di tre giovani cittadini egiziani 24, 23 e 21 anni, appena scarcerati dalla casa circondariale di Monza. Tutti e tre gli stranieri, che in occasione dei controlli hanno fornito sempre nomi falsi, sono ritenuti responsabili di una serie di gravi reati fra Milano e Monza, alcuni in concorso fra loro, suscitando notevole allarme sociale, data l’attualità del fenomeno delle bande giovanili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

