Furti a Bergamo e provincia Carnevali e Angeloni | Servono più forze dell’ordine

LA NOTA. «Ulteriori risorse sono imprescindibili. Ora più che mai è necessaria una risposta incisiva dello Stato per proteggere la comunità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Furti a Bergamo e provincia, Carnevali e Angeloni: «Servono più forze dell’ordine»

