Furore lavori senza sosta sul costone | cantieri attivi anche nel ponte dell’Immacolata

Tempo di lettura: 2 minuti I lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Furore non si fermeranno neppure durante il ponte dell’Immacolata, infatti domenica e lunedì 8 dicembre le squadre saranno operative per recuperare i tempi tecnici dopo il distacco del masso che il 21 novembre ha interrotto la Statale 163 Amalfitana. Le operazioni proseguono a circa 200 metri sopra la carreggiata, con disgaggi e rimozione dei blocchi instabili. La chiusura dell’arteria, predisposta da ANAS per evidenti ragioni di sicurezza e incolumità, ha purtroppo provocato gravi disagi in tutta la Costiera, soprattutto a Praiano, dove la Sindaca, impossibilitata ad intervenire diversamente, ha organizzato un trasporto via mare dalla Praia che, pur non risolvendo il problema, contribuisce ad alleviare l’emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furore, lavori senza sosta sul costone: cantieri attivi anche nel ponte dell’Immacolata

