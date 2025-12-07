Furgone contro il Pewex nel mirino della banda la cassaforte del supermercato

Avevano messo nel mirino la cassaforte del supermercato. Sfondata la vetrina con un furgone usato come ariete sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme. La tentata spaccata nella notte al Pewex nella zona del Coppedé, fra i Parioli e il Quartiere Trieste-Salario.Spaccata al Pewex di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it