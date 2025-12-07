Fuori strada addosso a un lampione L' auto prende fuoco | in due al Pronto soccorso
Non sono in pericolo di vita, ma hanno raggiunto il Pronto soccorso per accertamenti i due uomini sui cinquant'anni che oggi, domenica 7 dicembre pomeriggio, erano al volante e sul sedile passeggero di un'auto uscita di strada, che ha sbattuto su un pilone e ha preso fuoco, in via Altinia. Non si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Auto fuori strada, conducente ferito in strada Albareto
Incidente stradale sul Gargano: auto esce fuori strada lungo la SP41, grave 28enne
Incidente a Posada (Nuoro), auto sfonda il cordolo e “decolla” fuori strada: morto un 45enne
Alghero, due incidenti nel pomeriggio: un’auto fuori strada e uno scontro con un’ambulanza Una giornata complessa per la viabilità cittadina - facebook.com Vai su Facebook
Finisce fuori strada con l’auto e si ribalta: 97enne in ospedale Vai su X