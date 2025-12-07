Fuori strada addosso a un lampione L' auto prende fuoco | in due al Pronto soccorso

Veneziatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono in pericolo di vita, ma hanno raggiunto il Pronto soccorso per accertamenti i due uomini sui cinquant'anni che oggi, domenica 7 dicembre pomeriggio, erano al volante e sul sedile passeggero di un'auto uscita di strada, che ha sbattuto su un pilone e ha preso fuoco, in via Altinia. Non si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

