Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 7 dicembre 2025

7 dic 2025

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 7 dicembre 2025. Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 dicembre 2025. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

