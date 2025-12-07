Fuoco e fiamme al Maradona | Napoli–Juventus il big?match che può ridisegnare la Serie A
Derby d’Italia in salsa partenopea: tra ex, riscatto e obiettivi incisivi. Stasera al Stadio Diego Armando Maradona di Napoli va in scena uno dei match più attesi della stagione: Napoli–Juventus, sfida valida per la 14ª giornata della Serie A 202526. Un confronto che sa di rivincita per gli azzurri di Antonio Conte e di rilancio per i bianconeri guidati dall’ex di turno Luciano Spalletti. In palio non c’è solo la supremazia sul campo, ma un pezzo della corsa Scudetto o quantomeno un piazzamento importante in zona Champions. Un Maradona che si prepara a essere un inferno sportivo, con una cornice di pubblico attesa oltre le 50 mila presenze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
