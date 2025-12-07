Fumata bianca in arrivo | Carlos Augusto rinnova con l’Inter | CMIT
Da Inzaghi a Chivu, il brasiliano è sempre un giocatore molto prezioso per i nerazzurri L’Inter sta per blindare Carlos Augusto, rispettando i tempi prefissati. Da parte di tutte le parti in causa, infatti, l’obiettivo era ed è definire l’accordo per il rinnovo entro la fine dell’anno. Come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa tra l’agente del laterale brasiliano e il club nerazzurro è vicinissima a oltrepassare il traguardo. Fumata bianca in arrivo: Carlos Augusto rinnova con l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’attuale contratto di Carlos Augusto scade nel 2028, quello in arrivo dovrebbe avere giugno 2030 come data di scadenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
