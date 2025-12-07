Fuga di gas al catechismo i 2 intossicati più gravi trasferiti all’iperbarica Preghiamo per voi

Castelfiorentino, 7 dicembre 2025 – “Stiamo effettuando anche per conto nostro una serie di verifiche, come fatto già dai vigili del fuoco. Sono dispiaciuto per quanto avvenuto e siamo in contatto con le due persone rimaste in ospedale”. Don Leonardo Tarchi, amministratore parrocchiale della chiesa di Cambiano, si è così espresso in merito a quanto accaduto nella serata di venerdì nei locali parrocchiali di via Cambiano Alto, a Castelfiorentino. Una serata all’apparenza come altre che si è tuttavia conclusa con nove persone – tra cui tre minorenni sui 10 anni di età – finite al pronto soccorso dopo aver denunciato sintomi da intossicazione da monossido di carbonio, incluso il vice-parroco, presente in quel momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuga di gas al catechismo, i 2 intossicati più gravi trasferiti all’iperbarica. “Preghiamo per voi”

