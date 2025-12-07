Fuga da film dal carcere di Opera sega le sbarre e si cala con le lenzuola annodate | è la sua quarta evasione

Per la quarta volta Toma Taulant è fuggito da un carcere, l'uomo ha precedenti per rapine, furti e droga e la fine della sua pena è prevista nel 2048. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

