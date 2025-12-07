Frosinone-Juve Stabia lunedì 08 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Ciociari favoriti in una gara ricca di gol
Con 4 vittorie nelle ultime 5 partite il Frosinone di Alvini è salito fino al secondo posto in classifica e adesso cerca l’aggancio alla vetta nella sfida interna contro la Juve Stabia di Abate. Nonostante lo scontro diretto perso i ciociari sono ancora lì in alto con il miglior attacco del campionato e soprattutto un centrocampo che con i vari Koutsoupias, Ghedjemis e Calò ha segnato più della . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
Prova del fuoco allo "Stirpe": Le Vespe cercano la cura al "mal di trasferta" contro la macchina da gol di Alvini #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #SerieBKT #calcio #frosinone #presentazione - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone-Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale - Juve Stabia di Lunedì 8 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net