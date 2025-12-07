Frosinone-Juve Stabia lunedì 08 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Con 4 vittorie nelle ultime 5 partite il Frosinone di Alvini è salito fino al secondo posto in classifica e adesso cerca l’aggancio alla vetta nella sfida interna contro la Juve Stabia di Abate. Nonostante lo scontro diretto perso i ciociari sono ancora lì in alto con il miglior attacco del campionato e soprattutto un centrocampo che con i vari Koutsoupias, Ghedjemis e Calò ha segnato più della . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il prossimo lunedì 8 dicembre il Benito Stirpe farà da cornice al match tra Frosinone e Juve Stabia, una sfida che promette intensità e che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe alla ricerca di conferme. - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Frosinone vs Juve Stabia – 8 Dicembre 2025 - Juve Stabia accende la giornata di Serie B dell’8 Dicembre 2025 con fischio d’inizio alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe. Riporta news-sports.it
Ciociaria Oggi - Il Frosinone apre la preparazione alla gara di lunedì con la Juve Stabia - "Il Frosinone apre la preparazione alla gara di lunedì con la Juve Stabia", titola Ciociaria Oggi. Si legge su tuttob.com
Diretta/ Juve Stabia Bari (risultato finale 0-0) un punto a testa (4 dicembre 2025) - Serie B, Diretta Juve Stabia Bari, streaming video tv: le squadre sono alla ricerca di un bel risultato per scacciare la crisi (4 dicembre 2025) ... Da ilsussidiario.net
Trasferta vietata: lunedì allo stadio Stirpe senza tifosi della Juve Stabia - Niente tifosi della Juve Stabia allo Stirpe in occasione della partita del campionato di serie B di lunedì. Lo riporta ciociariaoggi.it
Frosinone-Juve Stabia, i convocati di Vivarini: parco attaccanti foltissimo, c'è Gelli con Begic - Per il Frosinone alla quarta giornata di Serie B 2024/25 c'è subito un gran bello scoglio da superare ed è la Juve Stabia capofila (in condivisione con la Reggiana). Lo riporta m.tuttomercatoweb.com
Juve Stabia bella ma poco concreta, con il Bari è 0-0 - Niente da fare per la Juve Stabia, che gioca una buona partita ma viene fermata dal Bari, guidato dal nuovo tecnico Vivarini, nel recupero della decima giornata di B. Come scrive rainews.it