Con 4 vittorie nelle ultime 5 partite il Frosinone di Alvini è salito fino al secondo posto in classifica e adesso cerca l'aggancio alla vetta nella sfida interna contro la Juve Stabia di Abate. Nonostante lo scontro diretto perso i ciociari sono ancora lì in alto con il miglior attacco del campionato e soprattutto un centrocampo che con i vari Koutsoupias, Ghedjemis e Calò ha segnato più della .

Frosinone-Juve Stabia (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Ciociari favoriti in una gara ricca di gol