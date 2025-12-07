Friuli tragedia nei boschi | precipitano per 30 metri mentre cercano vischio morti due amici

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone di 55-60 anni sono morte nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio. Soccorsi sul posto, dinamica in accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Tragedia in Friuli Venezia-Giulia: studentessa 17enne muore investita mentre va a scuola

Tragedia sull’A23 in Friuli: ingegnere di 35 anni muore precipitando dal viadotto dopo incidente in galleria

Tragedia in Friuli, venticinquenne ucciso dal monossido di carbonio

friuli tragedia boschi precipitanoFriuli, tragedia nei boschi: precipitano per 30 metri mentre cercano vischio, morti due amici - 60 anni sono morte nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio ... Riporta fanpage.it

friuli tragedia boschi precipitanoFriuli, precipitano per 30 metri da una parete in una zona boschiva: due morti - Secondo le prime informazioni, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo nei boschi del comune di Enemonzo (Udine). Secondo tg24.sky.it

friuli tragedia boschi precipitanoPrecipitano per 30 metri da una parete, 2 morti in Friuli - È accaduto nel primo pomeriggio a Enemonzo, sulla strada tra Tolmezzo e Amaro ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Friuli Tragedia Boschi Precipitano