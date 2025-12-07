Friuli tragedia nei boschi | precipitano per 30 metri mentre cercano vischio morti due amici
Due persone di 55-60 anni sono morte nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio. Soccorsi sul posto, dinamica in accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tragedia in Friuli Venezia-Giulia: studentessa 17enne muore investita mentre va a scuola
Tragedia sull’A23 in Friuli: ingegnere di 35 anni muore precipitando dal viadotto dopo incidente in galleria
Tragedia in Friuli, venticinquenne ucciso dal monossido di carbonio
++ RIUNITI I DUE PROCEDIMENTI, QUELLO A CARICO DELL'INFERMIERE SORES E QUELLO A CARICO DEI TRE VIGILI DEL FUOCO ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/tragedia-natisone-processo-unico-vigili-fuoco-infermiere-sores-2-dicembre-2025 #friu - facebook.com Vai su Facebook
Friuli, tragedia nei boschi: precipitano per 30 metri mentre cercano vischio, morti due amici - 60 anni sono morte nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio ... Riporta fanpage.it
Friuli, precipitano per 30 metri da una parete in una zona boschiva: due morti - Secondo le prime informazioni, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo nei boschi del comune di Enemonzo (Udine). Secondo tg24.sky.it
Precipitano per 30 metri da una parete, 2 morti in Friuli - È accaduto nel primo pomeriggio a Enemonzo, sulla strada tra Tolmezzo e Amaro ... Lo riporta rainews.it