Inter News 24 Frattesi Juventus, il commento dell’ex bomber rilancia il possibile intreccio di mercato tra bianconeri e nerazzurri, analizzando ruolo, prospettive e scenari per la prossima stagione. L’interesse attorno a Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell’ Inter e della Nazionale, continua a crescere in vista del prossimo mercato estivo. Il giocatore, apprezzato per dinamismo, inserimenti e intensità, sta trovando meno spazio nella squadra di Cristian Chivu, e questo ha attirato l’attenzione di Napoli e Juventus, entrambe alla ricerca di rinforzi di valore per il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Juventus, Altafini apre alla possibilità: «Per lui sarebbe la soluzione ideale»