Franco Perlino morto dopo l’aggressione per la viabilità è omicidio preterintenzionale | 49enne ai domiciliari
E’ stato arrestato, ed è finito ai domiciliai, l’uomo accusato dell’aggressione avvenuta a Gaeta poi costata la vita a Franco Perlino. L’uomo di 82 anni spinto e fatto cadere a terra era poi morto alcuni giorni dopo all’ospedale di Formia. La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Franco Perlino morto dopo l’aggressione per la viabilità, è omicidio preterintenzionale: 46enne ai domiciliari
Tag: Franco Perlino - La Polizia di Stato di Gaeta ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di ... Riporta latinacorriere.it
