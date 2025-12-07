Franco Perlino morto dopo l’aggressione per la viabilità è omicidio preterintenzionale | 49enne ai domiciliari

Latinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato arrestato, ed è finito ai domiciliai, l’uomo accusato dell’aggressione avvenuta a Gaeta poi costata la vita a Franco Perlino. L’uomo di 82 anni spinto e fatto cadere a terra era poi morto alcuni giorni dopo all’ospedale di Formia. La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Franco Perlino morto dopo l’aggressione per la viabilità, è omicidio preterintenzionale: 46enne ai domiciliari

franco perlino morto dopoTag: Franco Perlino - La Polizia di Stato di Gaeta ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di ... Riporta latinacorriere.it

Franco Angioni, morto generale della prima missione italiana all'estero dopo la guerra - È scomparso a 92 anni il generale Franco Angioni, il paracadutista della brigata Folgore che scrisse una pagina importante dell'Italia fin dal 1982, quando fu nominato alla guida di Italcon, il ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Franco Perlino Morto Dopo