Massi Fragilità è una parola pesante: sembra una contraddizione (semantica) in termini, ma è esattamente così. Sia quando si pronuncia la parola in questione, sia quando si ammette di essere fragili. Franco Arminio intitola il suo ultimo libro La grazia della fragilità (edizioni ChiareLettere): poesia e prosa s’intrecciano in uno sguardo lineare sul nostro piccolo grande mondo. Arminio, è una fatica quasi erculea far uscire la parola fragilità. Perché non si può ammettere di essere fragili? "Perché alcune parole in questa società sono diventate impronunciabili. Pensiamo che la rimozione sia l’arma migliore per sopravvivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Franco Arminio: "La fragilità dev’essere vissuta. Il trasloco nell’irreale porta solo più solitudine"