Francis Ford Coppola il suo orologio battuto all’asta a più di 10 milioni di dollari

Francis Ford Coppola aveva messo all'asta un orologio per lui prezioso, oggi è stato battuto a 10,8 milioni di dollari. Questa cessione gli serve per recuperare soldi: la somma è abbastanza per lui?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francis Ford Coppola, il suo orologio battuto all’asta a più di 10 milioni di dollari

Francis Ford Coppola, venduto a oltre 10 milioni il suo orologio (personalizzato): «Ora non ho più niente». Il perché del prezzo record - L'orologio personalizzato del regista Francis Ford Coppola ha raggiunto la cifra straordinaria di 10,8 milioni di dollari (diritti compresi) ... Come scrive msn.com

Orologio di Coppola da record, battuto ad asta per 10,8 mln di dollari - progettato dallo stesso regista statunitense, è stato aggiudicato a un acquirente anonimo dopo 11 minuti di offerte serrate, secondo ... Scrive msn.com

Francis Ford Coppola al verde: il regista vende i suoi orologi per coprire i debiti del suo ultimo film - Il 6 dicembre, la prestigiosa casa d’aste inglese Phillips metterà in vendita sette orologi di lusso appartenuti a Francis Ford Coppola, uno dei registi più iconici di Hollywood. Secondo affaritaliani.it