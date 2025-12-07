Francesca Fialdini torna a Ballando e la giuria le dà il massimo Lucarelli | Ci hai regalato il Paradiso

Francesca Fialdini è tornata a Ballando con le Stelle dopo l'infortunio delle scorse settimane. Con il suo paso doble insieme a Giovanni Pernice ha conquistato la giuria con il massimo dei voti. Lucarelli: "La nuova Francesca rinasce dalle sue tre costole rotte, ci regala il Paradiso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

