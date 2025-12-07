Frana a Furore operai al lavoro anche durante i festivi | soddisfatto Gagliano

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sulla frana di Furore che da 17 giorni ha diviso la Costiera. “Il mio appello di far lavorare gli operai sia domenica che lunedì è stato recepito totalmente dall’impresa che tutti dobbiamo ringraziare per la disponibilità estrema e di conseguenza questa mattina stanno portando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Furore, partono i lavori urgenti nell'area della frana: il sindaco ringrazia la Regione

Frana a Furore, i lavori di messa in sicurezza previsti entro il fine settimana

"Operai al lavoro senza casco a Palazzo Chigi". Ma Meloni smonta la bufala di Repubblica - È il titolo, corredato da foto, apparso oggi su Repubblica e che accusa il governo di permettere irregolarità sui cantieri. Segnala ilgiornale.it

Tre operai morti a Napoli: precipitano da 20 metri dopo la rottura di un ponteggio mobile - Erano arrivati in cima, lì al sesto piano, dove avrebbero dovuto svolgere dei lavori di manutenzione della facciata del palazzo. Secondo ilfattoquotidiano.it

Operai morti a Napoli: 4 persone indagate per lavoro nero e mancate tutele - Ci potrebbe essere anche questo dietro a quello che più che un incidente sul lavoro potrebbe essere una tragedia annunciata o quanto meno ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Frana Furore Operai Lavoro