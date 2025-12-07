Frana a Furore operai al lavoro anche durante i festivi | soddisfatto Gagliano

Riflettori puntati sulla frana di Furore che da 17 giorni ha diviso la Costiera. “Il mio appello di far lavorare gli operai sia domenica che lunedì è stato recepito totalmente dall’impresa che tutti dobbiamo ringraziare per la disponibilità estrema e di conseguenza questa mattina stanno portando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it