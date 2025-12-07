Fra creatività e sottomissione Come cambia il futuro del lavoro

“Il futuro del lavoro non è scritto dalle macchine, ma dalle libere scelte degli uomini integralmente formati”. È questa la tesi di Emmanuele Massagli (docente di pedagogia e presidente della Fondazione Tarantelli) e di Maurizio Sacconi (già ministro del Lavoro e coordinatore del programma Reinventing Work nell’Istituto Bruno Leoni), autori del libro “Creatività o Sottomissione? Officine d’intelligenza e liberta’ nel lavoro“ (Marcianumpress). La pubblicazione segue quella di un anno fa (stessi autori, stesso editore), intitolata “Otre nuovo per vino nuovo. Rinnovare le istituzioni del lavoro al tempo della AI“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

