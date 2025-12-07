Il Fossombrone, rinfrancato dalla recente vittoria sull’Ancona (1-0), si getta a capofitto su una sua rivale ormai storica: l’ Atletico Ascoli. L’ennesimo affronto tra queste due squadre — salite insieme in Serie D nella stagione 2022-23 — torna oggi sotto i riflettori, allo stadio Marcello Bonci di Fossombrone, con calcio d’inizio alle 14:30. Allora, in Eccellenza, si giocava la vittoria del campionato fino all’ultima giornata: a trionfare furono gli ascolani, ma il Fossombrone vinse i play-off e si guadagnò comunque la Serie D. Oggi le due formazioni si trovano appaiate a metà classifica, e questa sfida le metterà faccia a faccia con l’obiettivo assicurarsi gli ultimi punti salvezza prima della sosta natalizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fosso, si rivede l’Atletico Ascoli. Ma ogni volta è una nuova storia