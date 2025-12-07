Fortitudo da applausi supera al fotofinish Livorno
Bologna, 7 dicembre 2025 - La Fortitudo torna a sorridere. Davanti al tutto esaurito del PalaDozza la formazione di Attilio Caja batte e raggiunge in classifica la Libertas Livorno, grazie ad una eccellente prestazione difensiva di squadra e alla serata realizzativa, in avvio di Jordan Harris e soprattutto di un eccellente Alvise Sarto, ma con un finale in cui la Fortitudo non segna per quasi 7’ e rischia di farsi rimontare da Livorno risalita fino a -4 a 3’22” dalla fine e -1 a 3.2” dal termine. Caja in avvio si affida a Della Rosa al posto di Fantinelli n ello starting-five, con il capitano costretto ai box nei giorni scorsi per il perdurare di un fastidioso mal di schiena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
? Weekend da applausi per tutta l’Attività di Base! I nostri ragazzi hanno dato prova di grande carattere e crescita, coronando il weekend con ottime prestazioni e tante vittorie. ? Un ringraziamento speciale alla squadra femminile del Bologna, che i - facebook.com Vai su Facebook
Applausi al Rione Sant’Angelo. Sfida decisa al fotofinish - BASTIA UMBRA In attesa del Palio de San Michele, assegnato la scorsa notte, i ragazzi del rione Sant’Angelo si... Lo riporta lanazione.it
La Fortitudo Bologna supera Cividale (81-78) - Cividale sconfitta con giallo sul campo della Fortitudo Bologna: nel finale convalidato un canestro da tre punti del bolognese Moore scoccato dopo il tempo massimo a disposizione dell’azione, come ... Segnala rainews.it