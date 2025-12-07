fortitudo da applausi supera al fotofinish livorno

Bologna, 7 dicembre 2025 - La Fortitudo torna a sorridere. Davanti al tutto esaurito del PalaDozza la formazione di Attilio Caja batte e raggiunge in classifica la Libertas Livorno, grazie ad una eccellente prestazione difensiva di squadra e alla serata realizzativa, in avvio di Jordan Harris e soprattutto di un eccellente Alvise Sarto, ma con un finale in cui la Fortitudo non segna per quasi 7’ e rischia di farsi rimontare da Livorno risalita fino a -4 a 3’22” dalla fine e -1 a 3.2” dal termine. Caja in avvio si affida a Della Rosa al posto di Fantinelli n ello starting-five, con il capitano costretto ai box nei giorni scorsi per il perdurare di un fastidioso mal di schiena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

